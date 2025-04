Dado rebate Jorge Seba sobre aumento de frota: “Entre 2017 e 2019, aumentamos em 41%” 

O ex-prefeito apontou que Votuporanga adquiriu veículos, máquinas pesadas e ambulâncias. Resposta saiu após afirmação do atual chefe do Executivo de que há 15 anos não ocorre aumento da frota municipal.

Jorge Honorio

jorgehonoriojornalista@gmail. com A aprovação pelos vereadores na última segunda-feira (7.abr), por 12 votos a 3, durante a 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, do projeto de iniciativa da gestão Jorge Seba (PSD)/Torrinha (PL) sobre o empréstimo de R$ 13 milhões, junto a Desenvolve SP (Agência de Fomento do Estado de São Paulo), para renovar a frota votuporanguense, segue rendendo reações.

A mais recente partiu do ex-prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, João Dado, figura política representativa e com ampla experiência, com passagem inclusive pela Câmara Federal.

A reação de Dado, expressada com exclusividade ao Diário, veio no escopo de uma fala de Jorge Seba, durante uma entrevista a um jornal local, onde afirmou que: “No caso da renovação da frota, é uma ação necessária, já que há pelo menos 15 anos não se compra veículos novos e a manutenção tem tornado o processo mais caro, sendo preciso esse olhar de gestão.”

De acordo com João Dado a fala não reflete a verdade dos fatos: “Ocorre que no período de 2017 a 2019, em nosso governo, aumentamos em 41% a frota, com a aquisição de veículos, máquinas pesadas e ambulâncias. Fizemos até um evento para apresentação da nova frota a nossa população, a imprensa foi convidada e testemunhou. Não faz 15 anos”, afirmou o ex-prefeito.

“Nós adquirimos, recuperamos, trabalhamos com manutenção de forma inteligente, nós renovamos a frota. E aí, para justificar um empréstimo de R$ 13 milhões, o Jorge [Jorge Seba] vem falar que não se renova a frota do município há 15 anos? Está com brincadeira”, complementou.

O ex-prefeito foi confrontado pela reportagem com um dos principais argumentos utilizados pelos vereadores favoráveis à aprovação do empréstimo: a manutenção da frota.

“No nosso governo tomamos esse cuidado, a frota é bem público, é dinheiro do contribuinte, é obrigação do gestor cuidar e não deixar sucatear, acabar. Por isso, colocamos um responsável pelo setor com experiência de chão de oficina, prática de volante, um servidor que conseguiu curar um problema que, vamos colocar assim, ‘um problema de vício do sistema de manutenção de veículos’. Nisso, nós gastávamos assim, vamos ver, R$ 1,5 milhão por ano, com manutenção preventiva dos veículos em uso da municipalidade. Muito bem. Eu coloquei uma pessoa chave no posto e conseguimos reduzir em aproximadamente 40% o valor do custo de manutenção. Há um mistério nesse meio, porque ele conseguiu, através do trabalho dele, fiscalizar as manutenções de carros, máquinas e tudo mais, como conhecedor profundo da matéria, evitou que o sistema prevalecesse sobre o município. A partir daí, o município corrigiu esse vício do sistema, e quem quisesse prestar serviço a Prefeitura o faria honestamente, legalmente, com tudo certinho, não havia nota superfaturada, não tinha nada de serviço não feito sendo cobrado, enfim, uma série de coisinhas que aconteciam e são crimes, inclusive, adoecendo a frota e os cofres do município”, pontuou Dado.

“Esse foi um ponto que foi importantíssimo, pois logo saímos de R$ 1 milhão e qualquer coisa para R$ 600 mil ao ano com manutenção. Digo isso porque essas mudanças permitiram que reinvestíssemos essa diferença na compra de uma nova frota, sendo um reforço na prestação de serviço do município ao votuporanguense. Nós que gostamos de futebol dizemos sempre que ‘em time que está ganhando não se mexe’, mas, lamentavelmente, no novo governo esse servidor foi retirado desse setor, não me pergunte o porquê. Porém, quero reiterar aqui que nossa administração municipal registrou um aumento de cerca de 41% na frota, saltando para 333 veículos e mesmo com o aumento no número de veículos, houve equilíbrio dos custos com manutenção da frota ao longo dos anos, principalmente devido às manutenções preventivas.”

“Não é à toa que em nosso governo, Votuporanga foi certificada por três anos consecutivos como a 1ª do Brasil em Governança Municipal entre cidades com mais de 50 mil habitantes até 100 mil e PIB per capita acima de R$ 21,6 mil”, concluiu o ex-prefeito João Dado.

Entenda o empréstimo autorizado pela Câmara

Segundo o projeto, a operação de crédito terá taxa de juros de 9,4% ao ano, e um prazo total de pagamento de 72 meses (seis anos), incluindo os 12 meses de carência antes do início das parcelas. Como garantia de pagamento, a Prefeitura de Votuporanga propôs a utilização das receitas oriundas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).

De acordo com a estimativa do projeto, o pagamento do montante de R$ 13 milhões, com juros apontados, no final do contrato pode transformar o valor em R$ 19.795.750,00, mas pode ser ainda maior. Para se ter uma ideia, a previsão é que o município pague em juros, apenas em 2026 com esse futuro contrato para compra de veículos o valor de R$1.878.825,00.