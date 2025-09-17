Debate sobre o leite abre 3ª edição da Intertech Agro 

O relançamento do Projeto CATI Leite contará com palestra da Embrapa e Dia de Campo. Todas as palestras são gratuitas e as inscrições já estão abertas.

O intercâmbio de conhecimento sobre a produção de leite abre a programação da 3ª InterTech Agro, ciclo de palestras técnicas que acontece dentro da 62ª EXPO Rio Preto, na primeira fase (Etapa Leite) da feira, que segue no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, em São José do Rio Preto, até o dia 21 de setembro. Todas as palestras são gratuitas e as inscrições, também gratuitas, podem ser feitas no link riopreto.sp.gov.br/expo#Intertech

O evento será nesta quarta-feira (17), com início às 10h, no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, com um importante debate sobre o setor leiteiro, reunindo técnicos, produtores e representantes de instituições públicas para discutir os rumos da atividade.

Na oportunidade, haverá o relançamento do Projeto CATI Leite, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, por meio da Diretoria de Assistência Técnica Integral (CATI), em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O Cati Leite oferece acompanhamento técnico e ferramentas de gestão aos produtores leiteiros.

Na sequência, haverá a palestra “Programa Balde Cheio no Brasil: impactos para o ambiente e a sociedade”, ministrada por André Novo, pesquisador da Embrapa.

No período da tarde, das 13h30 às 16h, os participantes acompanharão um Dia de Campo no Sítio São João, em Potirendaba, propriedade de Luiz Fernando Ferrari, com atividades práticas voltadas ao manejo e às boas práticas de produção de leite.

“As nossas InterTechs são os espaços de debates para nossos produtores se capacitarem e trocarem experiências. É muito importante que todos participem desse momento de troca de informação”, disse a secretária municipal de Agricultura, Carina Ayres.

Segundo a zootecnista Ana Paula Roque, líder do Grupo Técnico de Pecuária Leiteira da CATI, a retomada do projeto será um marco para o setor: “A divulgação do CATI Leite na EXPO Rio Preto é uma oportunidade de mostrar aos produtores que, com gestão da propriedade, acompanhamento técnico e o uso de tecnologias acessíveis, é possível alcançar rentabilidade e sustentabilidade em propriedades de qualquer escala de produção.”

Além da assistência técnica, estarão disponíveis diferentes linhas de crédito do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), como a FEAP-Leite Agro-SP, que concede até R$ 120 mil para investimentos em estrutura produtiva, com juros entre 3% e 5% ao ano e prazo de pagamento de até sete anos, incluindo um ano de carência. Outras linhas também contemplam projetos de energia solar, sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), além de ações de conservação do solo e uso eficiente da água.

O chefe da divisão da CATI de São José do Rio Preto, Fernando Miqueletti, também reforçou as perspectivas positivas para o setor, lembrando da importância da integração com instituições de pesquisa: “A expectativa é muito grande. A retomada da CATI Leite tem parceria especial com a Embrapa e vai ampliar ainda mais o alcance das ações de assistência técnica e inovação voltadas aos produtores de leite”, afirmou.

A EXPO Rio Preto

Sob o slogan “Bom de negócio. Bom para a família”, a 62ª EXPO Rio Preto promove o equilíbrio entre negócios e entretenimento para todas as idades. A expectativa é receber cerca de 50 mil visitantes nas duas fases. A movimentação em negócios para 2025 deve ser de 30% a mais que a de 2024.

Realizada pela Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, a feira é apresentada pela Faesp/Senar, com patrocínio da Caixa Governo Federal e do Banestes, e correalização da Lovi do Brasil, de Novo Horizonte.

Além do foco no agronegócio e na valorização de pequenos e médios produtores, a EXPO aposta em uma programação diversa para toda a família. A entrada e o estacionamento são gratuitos durante todo o evento.

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Noroeste Paulista e a terceira maior do Estado de São Paulo em número de animais, a EXPO Rio Preto se destaca também pela sua duração: 17 dias de atividades divididos em duas etapas: a etapa Leite (13 a 21/9) e a etapa Corte (28/9 a 5/10). A feira terá cerca de três mil animais em pista, entre bovinos, equinos e ovinos.

62ª EXPO Rio Preto