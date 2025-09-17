CAPS AD promove palestra sobre prevenção ao uso de drogas na Etec Rural

Alunos participaram de um momento de reflexão e escuta sobre os riscos e consequências no uso de drogas.

O Caps AD “Sabina Antônio Oliveira” (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), unidade ligada a Secretária de Saúde da Prefeitura de Votuporanga, promoveu uma palestra sobre prevenção ao uso de drogas para alunos da Etec Rural “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga”.

Com o tema “Conscientização e a problemática do uso de drogas”, os alunos tiveram a oportunidade de refletir sobre o uso e as consequências das drogas, além de participarem de um momento de debate e escuta sobre o assunto.

O palestrante, Fábio Gonçalves, gerente de Serviços de Saúde e responsável pelo Caps, apresentou orientações sobre prevenção, autocuidado e escolhas saudáveis, reforçando a importância do diálogo aberto com os estudantes.

A ação teve como objetivo ampliar o debate sobre os impactos do uso de substâncias psicoativas, promovendo informação e reflexão entre os jovens sobre os riscos e as consequências dessa prática.

Durante o encontro, foram abordadas orientações importantes sobre prevenção, autocuidado, escolhas saudáveis e a importância do diálogo aberto entre família e jovens.