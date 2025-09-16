Votuporanga tem 98 ‘lixões’, denuncia vereadora 

Débora Romani (PL) cobrou maior conscientização da população e alertou para multa de R$ 8.868,00 para quem for flagrado sujando a cidade. Apesar da cobrança da ‘Taxa do Lixo’, o número de pontos de descarte irregular é quase de 1 para cada 1 mil votuporanguenses.

Jorge Honorio

jorgehonoriojornalista@gmail. com

Durante a 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (15.set), a vereadora Débora Romani (PL) apresentou um número preocupante: município registra 98 pontos de descarte irregular de lixo. A informação vem atrelada a outro dado proporcionalmente preocupante, levando em consideração que Votuporanga possui 100 mil habitantes, o número de pontos de descarte irregular é quase de 1 para cada 1 mil votuporanguenses.

“Eu creio que muitas pessoas não sabem que com o descarte irregular de lixo, você pode ser multado e a multa não é barata. A multa é de R$ 8.868,00. Então, é preferível você alugar uma caçamba ou levar o seu lixo num Ecotudo”, iniciou a vereadora.

Débora Romani prossegue, conclamando a população a denunciar os ‘sujões’ de Votuporanga: “Quem ver uma pessoa descartando lixo irregular, filme, tire fotos da placa do veículo e aí você pode estar levando para a Ouvidoria, ligando para a Ouvidoria, você pode fazer uma denúncia e não ter constado seu nome, certo? E essa pessoa ser multada”, pediu a parlamentar.

“Estamos com 98 pontos de descarte irregular aqui em Votuporanga. A cidade está ficando suja. Nós não podemos permitir mais isso, gente. Nós temos que, cada um de nós, fazer algo para que a nossa cidade seja mais limpa”, emendou.

“Também sabemos que agora a Saev Ambiental está cobrando a Taxa do Lixo. E isso, em dois meses, já conseguiram arrecadar R$ 255 mil. Então, eu creio que a Saev Ambiental tenha condições de estar fazendo essa limpeza, onde está esse descarte, para que a gente possa ter uma cidade mais limpa”, concluiu Débora Romani.

Taxa do Lixo em Votuporanga

A Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos (TMRS), ou ‘Taxa do Lixo’ como ficou conhecida a iniciativa da Prefeitura, aprovada pela Câmara na última sessão de 2024, começou a ser cobrada na fatura de água da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga), referente a julho de 2025.