Danilo Campetti é eleito deputado estadual e é o mais votado em Votuporanga

Votuporanguense recebeu 15.235 votos na cidade e somou 119.904 no Estado; novo mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo será de 2027 a 2030.

Danilo Campetti (Republicanos) foi eleito deputado estadual com 119.904 votos nas eleições gerais de 2026, realizadas neste domingo (4.out). O parlamentar foi o segundo candidato mais votado de seu partido no Estado de São Paulo.

Em São José do Rio Preto, onde vive com a família e mantém sua principal base política, Campetti recebeu 26.049 votos. Já em Votuporanga, sua cidade natal, foi o candidato a deputado estadual mais votado, com 15.235 votos.

A campanha foi marcada pela proximidade com a população e pelo apoio de prefeitos, vereadores e lideranças políticas, além da divulgação das ações desenvolvidas durante o mandato.

Ao longo de sua atuação parlamentar, Campetti destacou a articulação de mais de R$ 256 milhões em investimentos destinados a municípios paulistas, principalmente nas áreas de saúde, infraestrutura e segurança pública, em parceria com o governo estadual.

Após a divulgação do resultado, Campetti agradeceu aos eleitores, familiares, apoiadores e ao governador Tarcísio de Freitas: “Primeiro, agradeço a Deus, que nos sustentou durante toda essa caminhada. Foram dias intensos, percorrendo cidades, olhando nos olhos das pessoas, mostrando nosso trabalho e recebendo muito carinho. Cada voto representa confiança, mas também uma responsabilidade enorme. Agradeço à minha família, aos prefeitos, vereadores, lideranças e a cada pessoa que acreditou em nós. E faço um agradecimento especial ao governador Tarcísio, pela amizade e pela confiança no nosso trabalho. Continuarei sendo seu homem de confiança no Noroeste Paulista, trabalhando para que os investimentos cheguem aos municípios e melhorem a vida das pessoas”, afirmou.

Na eleição de 2022, Campetti havia recebido 52.393 votos e ficou como suplente. Naquele pleito, foi o terceiro candidato a deputado estadual mais votado em Rio Preto, com 15.572 votos. Desta vez, a votação foi suficiente para garantir uma das 94 cadeiras da Alesp para a próxima legislatura.

Agente da Polícia Federal, Danilo Campetti assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa em junho de 2024, na condição de suplente. Também atuou como assessor do governador Tarcísio de Freitas. Com o resultado deste domingo, conquista pela primeira vez um mandato próprio como deputado estadual.

O novo mandato de Danilo Campetti na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) será de 2027 a 2030.