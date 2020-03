Chandelly solicita a Secretaria da Educação que continue servindo merenda aos alunos da rede municipal

O vereador Chandelly encaminhou na tarde de ontem uma reivindicação a Secretaria da Educação, solicitando que a Prefeitura continue servindo merenda escolar aos estudantes da rede pública municipal durante a paralisação das aulas devido a pandemia do Coronavírus.

No documento ele pediu à Pasta que estude a possibilidade de continuar servindo a merenda escolar para os alunos afastados das escolas municipais. Chandelly justifica que a maioria das crianças de Votuporanga precisa dessa refeição e já que a Prefeitura de Votuporanga já mantém um contrato com uma empresa que fornece por que parar com a distribuição.