Ancelotti reafirma compromisso com o Brasil até 2030 e esfria interesse da Itália 

Treinador foi procurado pela federação de seu país há cerca de duas semanas, mas avisou que pretende continuar no comando da Seleção; ele é aguardado na CBF em agosto.

O técnico Carlo Ancelotti esfriou o interesse da Itália em contratá-lo e reafirmou o compromisso de dirigir a seleção brasileira até a Copa do Mundo de 2026.

A consulta a Ancelotti foi revelada nesta terça-feira por Paolo Maldini, novo diretor de seleções da Federação Italiana de Futebol (FIGC), mas aconteceu há cerca de duas semanas, logo após a eliminação do Brasil na Copa, diante da Noruega, no dia 5.

A Itália queria saber os planos do treinador e o valor de multa para uma eventual rescisão de contrato dele. Ancelotti foi cordial e agradeceu o contato, mas avisou que não pretende deixar o Brasil.

Vale lembrar que, há dois meses, o técnico renovou contrato por quatro anos com a CBF.

A fala de Maldini não surpreendeu a confederação brasileira, que já tinha sido avisada da sondagem.

Ancelotti está em férias no Canadá e é aguardado no Brasil em agosto para iniciar o planejamento do novo ciclo. Em setembro, ele comandará a Seleção em dois amistosos contra a Austrália.

A Itália também procurou Pep Guardiola, que está desempregado após deixar o Manchester City ao final da última temporada europeia.

A intenção da federação italiana é oficializar nos próximos dias o substituto de Gennaro Gattuso, que fracassou na tentativa de levar a seleção à Copa do Mundo de 2026.

*Com informações do ge