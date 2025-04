Zagueiro Amorim reforça o Botafogo-PB 

O atleta sai do Clube Atlético Votuporanguense por empréstimo e se prepara para as disputas da Série C do Brasileirão e para a terceira fase da Copa do Brasil.

O Botafogo-PB segue se reforçando para a sequência da temporada. O clube acertou o empréstimo do zagueiro Amorim, que chega do Clube Atlético Votuporanguense (CAV). O jogador tem 22 anos e mede 1,90 m.

Natural de Araras/SP, o jogador foi formado nas categorias de base do Fluminense e da Chapecoense, mas acumula passagens pelo Operário-PR e pelo Apucarana Sports.

Amorim se junta aos zagueiros Reniê, Wendel Lomar, Lucas Balardin, Igor Ribeiro, Raphael Carvalho e Marcelo Augusto para reforçar o setor defensivo. Atualmente, o Belo joga com dois zagueiros titulares e a dupla é formada por Reniê e Wendel.

O jogador que foi destaque na campanha do acesso e do título do Paulistão A3 de 2024 pelo CAV, se junta ao elenco que se prepara para as disputas da Série C do Campeonato Brasileiro e para a terceira fase da Copa do Brasil. O Alvinegro da Estrela Vermelha volta ao campo neste sábado, pela estreia da Terceirona. O Belo encara o Confiança às 16h no Estádio Almeidão.