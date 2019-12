Hery cobra SAEV por fornecer água barrenta

O vereador Hery Kattwinkel encaminhou uma reclamação formal à diretoria da Saev Ambiental pedindo urgentes providências em relação a “água com barro” que está saindo das torneiras em Votuporanga.

O problema está acontecendo desde o início desta semana e vem incomodando e gerando reclamações de moradores que estão se queixando de odor e da coloração da água.

Hery pediu ao superintendente da Saev Ambiental que tome providências e que sejam tomadas providências com relação a água que está sendo distribuída na rede para a população, visto que, muitos moradores estão se queixando do odor e da cor da água, que, segundo o vereador, está imprópria para uso, gerando muitos transtornos à população. “Neste sentido, estamos pedindo providências à Saev Ambiental para que aponte as causas deste problema e que seja solucionado o quanto antes”, destacou Hery.