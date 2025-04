Idosa joga soda cáustica no rosto de ex-namorado após ser ameaçada por ele de morte com faca 

Caso ocorreu na tarde de quarta-feira (9) em Cardoso/SP. Mulher, de 67 anos, foi liberada pela polícia após alegar legítima defesa. Idosa tem medidas protetivas contra o homem, que está internado.

Uma idosa de 67 anos jogou soda cáustica no rosto do ex-namorado, de 53, após ser ameaçada por ele de morte com uma faca na tarde desta quarta-feira (9.abr), em Cardoso/SP.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou à polícia que manteve um relacionamento por três anos com o homem e terminou em janeiro deste ano, uma vez que era agredida e ameaçada constantemente.

A idosa tinha medidas protetivas de urgência e o ex-companheiro, investigado em dois inquéritos policiais por lesão corporal e ameaça, foi preso duas vezes, sendo a última em janeiro. Em março, quando foi solto, a idosa relatou que ele continuou a perseguindo.

Então, a mulher disse à polícia que preparou a mistura de soda com água para se defender. Assim que foi atingido no rosto, o homem fugiu e foi encontrado pela mulher caído na rua, próximo à casa dele.

Ela acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a polícia. O homem foi socorrido e levado para a Santa Casa, onde foi internado com queimaduras de 2º e 3º grau no rosto e no tórax. O homem deve ser transferido para o hospital de queimados em Catanduva/SP.

A mulher foi liberada pela polícia. O delegado responsável pela investigação, Tiago Madlum Araújo, disse que a idosa agiu em legítima defesa, considerando o histórico de violência e o descumprimento das medidas protetivas.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e descumprimento de medida protetiva de urgência.