Cursos gratuitos: Sest Senat abre 53 vagas em quatro áreas de capacitação profissional

Oportunidades contemplam formação para frentistas, operador de guindaste, motorista de aplicativo e Excel completo.

Quem busca qualificação profissional e novas oportunidades no mercado de trabalho já pode se inscrever em uma das 53 vagas gratuitas abertas pelo Sest Senat, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO). As capacitações abrangem quatro áreas estratégicas: Capacitação de Frentista, Operador de Guindaste Hidráulico Articulado, Motorista de Aplicativo e Formação Completa de Excel.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na unidade do Sest Senat, localizada na Rua Copacabana, 4.722, no bairro Santa Felícia. Para se inscrever, é necessário apresentar RG e CPF. O atendimento é de segunda a quinta-feira, das 7h às 19h; às sextas-feiras, das 7h às 18h; e aos sábados, das 7h às 12h.

As aulas serão ministradas no próprio Sest Senat, com conteúdo voltado à prática profissional, preparando os participantes para atuar com mais segurança, eficiência e competitividade no mercado.

Capacitação de Frentista

São oferecidas 15 vagas. Os interessados devem ter no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental incompleto. As aulas têm início previsto para o dia 9 de maio, nos períodos das 8h às 11h e das 12h40 às 16h.

Operador de Guindaste Hidráulico Articulado

O curso disponibiliza 8 vagas. É necessário ter no mínimo 18 anos, não sendo exigido Ensino Fundamental completo. As aulas estão previstas para os dias 23 e 24 de maio, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Motorista de Aplicativo

Com 15 vagas disponíveis, o curso é destinado a maiores de 18 anos. As aulas serão realizadas entre os dias 4 e 7 de maio, no período noturno, das 18h30 às 21h50.

Formação Completa em Excel

Também com 15 vagas, o curso é voltado para pessoas a partir de 14 anos, sem exigência de Ensino Fundamental completo. Os participantes terão acesso aos níveis básico, intermediário e avançado. As aulas serão realizadas das 18h30 às 21h50, com início previsto para 6 de maio e término em 2 de junho.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Sest Senat pelo telefone (17) 3585-0980 ou no CTMO pelo telefone (17) 3406-1488 – ramal 208.