Advogado votuporanguense perde R$ 12 mil ao cair em golpe da ‘maquininha’ durante show do Guns N’ Roses em Rio Preto 

Vítima teve o cartão trocado por um vendedor ambulante ao tentar comprar uma bebida. No dia do evento, outro homem já havia sido preso em flagrante aplicando o mesmo golpe.

O advogado votuporanguense, de 46 anos, afirma que teve um prejuízo de R$ 12 mil após ser vítima do golpe da “maquininha” durante o show da banda Guns N’ Roses, em São José do Rio Preto/SP, no dia 7 de abril.

A vítima, Dr. Lucas Silva, procurou a polícia neste domingo (12) e relatou que teve o cartão trocado ao tentar comprar bebidas de um vendedor ambulante em frente ao Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto.

Segundo o boletim de ocorrência, ao pagar pela bebida, o vendedor alegou que a primeira maquininha não funcionou. Em seguida, o suspeito pegou o cartão do advogado para passar em outra máquina, concluiu a transação e devolveu um cartão diferente à vítima.

O advogado só percebeu que havia caído no golpe cinco dias depois, quando tentou fazer uma compra e notou que o cartão em sua posse não era o seu. Ele ligou para a operadora, pediu o cancelamento e, ao conferir a fatura, viu que várias compras haviam sido realizadas, somando um prejuízo de cerca de R$ 12 mil.

Em entrevista ao PodPaps, Dr. Lucas Silva, comentou sobre a agilidade e sofisticação dos criminosos: “Parece mágica, você não consegue perceber a rapidez com que eles trocam o cartão. Inclusive, fica o alerta para todos. Com certeza, mais golpes do tipo devem ocorrer, eu acredito de deve ter uma quadrilha organizada que pratica esse tipo de golpe”, detalhou à vítima.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes como furto.

Homem foi preso aplicando o golpe

No dia do show, um homem de 25 anos foi preso em flagrante enquanto aplicava o mesmo golpe da “maquininha”, do lado de fora do evento.

Guardas municipais flagraram o suspeito, que também se passava por vendedor de bebidas, no momento em que ele tentava enganar uma vítima. Com ele, foram apreendidas máquinas de cartão, dinheiro e outros objetos.

A polícia não informou se existe alguma ligação entre o caso relatado pela vítima e o homem preso.