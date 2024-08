Acidente mata duas mulheres na Rodovia Péricles Bellini 

Veículo seguia com quatro ocupantes no sentido Votuporanga a Cardoso, quando, ocorreu o acidente em Vila Alves. Caso é investigado.

Um acidente registrado no fim da manhã desta segunda-feira (5.ago), na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Vila Alves, resultou na morte de duas mulheres e outros dois feridos. As identidades ainda não foram divulgadas.

De acordo com o apurado, um Renault/Logan seguia com quatro ocupantes, no sentido Votuporanga a Cardoso, quando, por motivos que serão esclarecidos pela investigação, o motorista perdeu o controle da direção, e o veículo rodopiou na pista e colidiu contra uma árvore.

Com a violência do impacto, o motorista e passageira da frente ficaram feridos e foram socorridos com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga, e encaminhados para a Santa Casa. Já as duas mulheres que estavam no banco de trás, chegaram a ser socorridas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), porém não resistiram e faleceram no local.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.