“Blade” brilha no Muscle Contest em Ribeirão Preto 

O atleta trouxe na bagagem três troféus: Campeão Bodybuilder open superpesado; Campeão Classic pyshique novice e Campeão Classic physique open D.

O atleta votuporanguense Vinicius Miguel da Silva Flávio, conhecido como “Blade”, brilhou durante Muscle Contest realizado no último final de semana, em Ribeirão Preto/SP. A competição é uma das maiores do país e reuniu atletas de diversos lugares do Brasil.

“Blade” que é profissional de educação física, treinador bodybuilder, especialista em emagrecimento e hipertrofia de alta performance e atleta de fisiculturismo, está com 28 anos, sendo sete deles a serviço da modalidade esportiva. De lá para cá, são dezenas de troféus em diversas categorias, onde levou e elevou o nome de Votuporanga.

Neste último fim de semana, “Blade” trouxe para Votuporanga nada menos que três troféus da Muscle Contest: Campeão Bodybuilder open superpesado; Campeão Classic pyshique novice e Campeão Classic physique open D.

“Sou grato primeiramente a Deus, a família que me apoia e aos patrocinadores. O fisiculturismo exige muito do atleta, seja no aspecto físico, mental e financeiro. São meses de preparação que exige muita dedicação nos treinos e na alimentação. A preparação é feita por um protocolo que consiste em treinos intensos, ingestão de alimentos calóricos que são diminuídos aos poucos, fazendo o corpo eliminar gordura e apresentar um volume maior de massa muscular em definição, tudo feito com acompanhamento de profissionais da saúde e educação física”, afirmou o atleta.

“Blade” conta com o patrocínio da Academia Spartan e Laboratório Nakabashi, além do apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Esportes e Lazer.

Para acompanhar a rotina e as conquistas do atleta, basta segui-lo em seu perfil no Instagram: @vini.blade