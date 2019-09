Cursos da UNIFEV ganharão descontos nas mensalidades a partir de 2020

Novidade foi anunciada nesta semana pela Diretoria da FEV e Reitoria da Instituição, durante visita aos alunos.

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) anunciou, nesta semana, alguns benefícios para os universitários da UNIFEV, o que inclui também os alunos ingressantes de 2020. A partir do ano que vem, os cursos da Instituição, que terão início no mês de fevereiro, terão uma nova política de valores com redução e/ou manutenção de suas mensalidades. A novidade foi divulgada pela própria Diretoria da FEV e pela Reitoria da UNIFEV, durante recente visita aos alunos em sala de aula.

De acordo com o Diretor-Presidente da Instituição, Celso Penha Vasconcelos, as mudanças abrangem benefícios significativos, entre eles, descontos e/ou manutenção dos valores das mensalidades. “Essas mudanças buscam atender às necessidades dos nossos alunos e da comunidade em geral que sonham em ter uma formação de Ensino Superior, mas têm enfrentado dificuldades financeiras, principalmente em decorrência da situação econômica do País”.

Vasconcelos frisou ainda que a qualidade do ensino ofertado será mantida, uma vez que este diferencial está no DNA da UNIFEV. “Somos uma Instituição de Ensino Superior (IES) comunitária e sem fins lucrativos, o que significa que todas as mensalidades são revertidas em investimentos para a IES. Estamos traçando diferentes estratégias em busca de melhorias, especialmente, para nos mantermos competitivos no mercado. Tenho certeza que essas mudanças trarão excelentes resultados”, completou.

Em breve, toda a política de valores estará disponível para consulta no site da UNIFEV. As inscrições para o Vestibular 2020 estão previstas para abrir na próxima semana. O Processo Seletivo será realizado no dia 27 de outubro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.