Diocese de Votuporanga encerra Ano Santo da Esperança

A Diocese de Votuporanga, em comunhão com as demais dioceses de todo o mundo, celebrou no último dia 28, na Festa da Sagrada Família, o encerramento do Ano Santo, o Jubileu Peregrinos de Esperança. A cerimônia aconteceu na Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga, com a participação de Padres, Diáconos, Seminaristas, Religiosas, Lideranças e fiéis das comunidades que compõem o território diocesano. O encerramento foi presidido por Dom Moacir Aparecido de Freitas, seguindo rito próprio.

“A esperança não decepciona” (Rm 5, 5). É diante deste sinal exortado pelo apóstolo Paulo e fundamentado no agir de Jesus Cristo que a Igreja viveu o Ano Jubilar. O Jubileu, que surgiu pelo ânimo do próprio povo no ano de 1300, foi e continua sendo um momento de encontro vivo e pessoal com o Senhor, porta de salvação.

“O Jubileu não é só oportunidade de graça, indulgência e misericórdia. É também oportunidade de unidade e comunhão. Além disso, o Jubileu de Esperança encerra, mas a busca e vivência da esperança continua em nossa caminhada, pois a porta da salvação não se fecha, pelo contrário, quanto mais nosso coração estiver aberto, mais teremos acesso à graça de Deus. Por isso, continuemos sendo sinais de esperança”, destaca Dom Moacir Aparecido de Freitas.

Vale ressaltar que cinco igrejas jubilares foram definidas na Diocese para a vivência do Ano Santo: a igreja mãe – Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga; Paróquia Senhor Bom Jesus, em Paulo de Faria; Paróquia São João Batista e São Cristóvão, em Tanabi; Paróquia São João Batista, em Gastão Vidigal; Paróquia Divino Espírito Santo, em Planalto. Durante este ano de 2025, as igrejas jubilares acolheram peregrinações, tornando-se pontos de visitação individual e em grupo. Todo fiel que visitou estas igrejas pôde obter indulgência jubilar para si ou para as almas do purgatório.

A Diocese promoveu ainda jubileus para grupos específicos. Foram eles: Jubileu da Comunicação, Jubileu dos Catequistas, Jubileu das Famílias, Jubileu dos Adolescentes, Jubileu da Comunidade Nossa Senhora da Esperança, Jubileu dos Secretários e Colaboradores Paroquiais, Jubileu da Ação Sociotransformadora, Jubileu da Missão e Jubileu dos Padres.

A Comissão do Jubileu na Diocese foi comporta por: Pe. Ancelmo José Lio, Pe. Bruno Luiz Santos Silva, Pe. Gilmar Antônio Fernandes Margotto, Padre Jair de Marchi, Padre Luiz Antônio da Silva, Pe. Marcos Vinicius Rosa, Pe. Roberto da Silva Bocalete, Ir. Magali Gavazzoni, Angélica Alvarez Cândido e Fábio Dias.

10 anos

Ainda durante a Missa de encerramento do Ano Jubilar, a Diocese de Votuporanga iniciou as comemorações dos 10 anos de criação da Diocese, que serão celebrados em julho de 2026. Para marcar o momento, Padre Marcos Vinicius Rosa, coordenador Diocesano de Pastoral, destacou detalhes sobre a data. “Convido a todos para que possamos elevar um hino de glória e louvor pela nossa Diocese, que segue para seus 10 anos de instituição, assim, cada atividade programada e prevista, terá também um sabor de jubileu. Caminhamos bastante, temos muito o que fazer e lembremos que a esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado por nós, esperança que nos leva a celebrar os 10 desta Igreja particular”.

O primeiro ato celebrativo foi o lançamento de um selo especial para os 10 anos da Diocese, que será utilizado em todo o material oficial para 2026. Além disso, o novo site da Diocese foi apresentado, trazendo mais interação para os fiéis e internautas. O portal oferece mais facilidade para a busca de conteúdo, divisão pastoral, horários de Missa, a opção de vela virtual, notícias diocesanas e paroquiais, eventos, comunicados, artigos, informações sobre a Cúria, o Bispo, padres, diáconos e congregações, arquivos para download, opção de baixar aplicativo para Android e IOS, tudo isso vinculado com as contas da Diocese no Facebook, Instagram e Youtube. O endereço é: diocesevotuporanga.org.br.