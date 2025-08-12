Idoso é ‘atropelado’ por cachorro que corria na rua, bate cabeça e é internado na UTI 

Câmera de segurança registrou o momento em que o aposentado caminhava pela via em Piacatu/SP quando é atingido nas pernas. Imagens foram obtidas nesta terça-feira (12). Ele precisou ser entubado.

Um idoso de 72 anos está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser “atropelado” por um cachorro na Rua Zualdo Paganini em Piacatu/SP.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o aposentado caminhava pela via, quando é surpreendido por dois cães que corriam soltos pela rua. Um dos animais atingiu o idoso nas pernas e o derrubou com força no asfalto.

Segundo apurado, o caso ocorreu na manhã do dia 7 de julho e as imagens foram obtidas nesta terça-feira (12). Com o impacto, o idoso bateu a cabeça. Na ocasião, ele foi socorrido por pessoas que estavam no local e levado ao pronto-socorro da cidade.

Na unidade de saúde, recebeu dez pontos na cabeça. Depois, foi encaminhado para Bilac/SP, onde um raio-X detectou uma fratura no nariz. No mesmo dia, à tarde, foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba/SP.

A assessoria de imprensa do hospital informou que o aposentado precisou ser entubado. O tutor do cachorro, conforme a família do idoso, disse que o animal escapou e não estava acostumado a ficar na rua. Ele está prestando ajuda, de acordo com a família.

*Com informações do g1