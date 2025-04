Curso gratuito: aprenda uma nova habilidade e potencialize sua carreira com o curso de Técnicas de Depilação

Interessados têm até o dia 30 de abril para se inscreverem na unidade do CTMO.

Se você se identifica com a área da beleza e quer aprender técnicas de depilação, este curso é para você! A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), em parceria com o Senac, está com 20 vagas abertas para o curso de Técnicas de Depilação gratuitas para pessoas acima de 18 anos e com Ensino Fundamental I completo.

Para se inscrever, os interessados devem se dirigir à unidade do CTMO, munidos do RG e CPF até o dia 30 de abril das 9h às 15h, na Rua Barão Rio do Branco, nº 4.497.

Aulas estão previstas para serem realizadas entre 8 de maio e 7 de agosto no Senac, todas as quintas-feiras, das 13h30 às 17h30.

Mais informações no CTMO (17) 3406-1488 (ramal 29) ou Senac (17) 3426-6700