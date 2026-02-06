Obra de duplicação da Rodovia Péricles Bellini é liberada  

Os deputados Carlão Pignatari e Danilo Campetti comemoraram a liberação do licenciamento ambiental após um ano de suspensão das obras, que agora devem começar ainda em fevereiro.

Jorge Honorio

Após um ano suspensa, as obras de duplicação da Rodovia Péricles Bellini (SP-461) conseguem liberação para enfim começar. O anúncio veio nesta terça-feira (3.fev), pelo deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos), que celebrou: “Uma notícia muito importante para a população de Votuporanga, Cardoso e toda a região. As obras da SP-461, Rodovia Péricles Bellini, vão ser retomadas. Eu acabei de receber a informação que o licenciamento ambiental foi aprovado pela CETESB e as obras recomeçarão em breve. As obras de melhorias da Péricles Bellini serão retomadas e com certeza trarão mais segurança, fluidez a todos os veículos que trafegam por essa vida. E eu estou muito feliz em transmitir essa notícia, essa belíssima notícia a toda a população. Parabéns ao DER, ao diretor Sérgio Codello, também ao nosso governador Tarcísio, por essa obra importantíssima. Para a região, com certeza, vai trazer muita segurança e vai salvar muitas vidas.”

Por sua vez, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) esteve na tarde desta quarta-feira (4), na sede do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, onde se reuniu com o superintendente Sérgio Codello para tratar da situação das obras da Rodovia Péricles Bellini. Durante o encontro, o parlamentar foi oficialmente informado da liberação do licenciamento ambiental que autoriza o início das intervenções, após cerca de um ano de paralisação.

Durante a reunião, o parlamentar criticou a demora no processo de liberação ambiental e o excesso de burocracia que, segundo ele, penaliza quem vive na região e utiliza a rodovia todos os dias: “Foi um ano de espera por exigências técnicas que poderiam ter sido resolvidas com mais agilidade. O importante é que agora a obra está liberada e finalmente vai sair do papel”, afirmou.

Carlão destacou que acompanhou todo o processo junto ao Governo do Estado e ao DER, reforçando a importância da infraestrutura como política pública de proteção à vida: “Essa retomada significa menos acidentes, mais segurança, menos tempo na estrada e mais qualidade de vida para as famílias. Infraestrutura é desenvolvimento, mas também é cuidado com as pessoas”, pontuou.

“O mais importante é deixar claro à população que essa obra nunca foi cancelada. Houve uma suspensão temporária por exigências legais, comuns em grandes projetos. Agora tudo está regularizado e vamos acompanhar cada etapa para que as melhorias sejam concluídas o quanto antes”, concluiu o deputado Carlão.

A obra, que é considerada estratégica para a mobilidade regional, havia sido suspensa por exigências técnicas e ambientais impostas pela CETESB, o que gerou atrasos e frustração entre moradores, produtores rurais e motoristas que utilizam diariamente o trecho.

Segundo o DER, com a regularização concluída, os trabalhos devem começar no segundo semestre do mês de fevereiro.

A duplicação e as melhorias da SP-461 vão beneficiar diretamente municípios como Votuporanga e Cardoso, além de cidades vizinhas que dependem da rodovia como principal corredor de deslocamento e escoamento de produção agrícola. O projeto prevê duplicação do trecho urbano, implantação de novos trevos de acesso, terceira faixa em pontos estratégicos e ajustes no traçado, aumentando a segurança viária e a fluidez do tráfego.