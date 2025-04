Parque ‘Vitinho Park’ garante diversão para toda a família no Votu International Rodeo

Festa acontece de 8 a 11 de maio, em Votuporanga, com entrada gratuita para a pista todos os dias.

O Votu International Rodeo vai muito além das montarias em touros e dos shows: durante os quatro dias de evento, o público contará com um parque de diversões completo, oferecendo atrações para todas as idades.

Com mais de 10 brinquedos em operação, Vitinho Park terá opções que vão dos radicais aos mais tranquilos, incluindo atrações como Kamikaze, Crazy Dance, Taga Disco, Barco Pirata, Carrossel, Trem de Abóbora, Cavalaria, Scooby Doo, Aviãozinho e Mini Bruco. O grande destaque será a Roda-Gigante de 40 metros, que promete uma vista panorâmica de toda a festa e da cidade de Votuporanga.

O acesso ao Vitinho Park será aberto durante todos os dias do Votu International Rodeo. Os valores dos ingressos variam de R$ 15 a R$ 25. Quem quiser se antecipar pode garanti-los pelo site oficial: www.vitinhopark.com.br.

Organizado pelo Grupo Tércio Miranda, com apoio da Prefeitura de Votuporanga e da Unifev, o Votu International Rodeo será realizado de 8 a 11 de maio, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera. A entrada é gratuita para a pista todos os dias, enquanto os últimos ingressos para a Área Vip seguem à venda no site: https://www.guicheweb.com.br/votu-international-rodeo_41227.

Além do parque, o evento contará com shows de grandes nomes da música sertaneja, como Maiara & Maraísa (08/05), Bruno & Marrone (09/05), Luan Pereira (09/05), Diego & Arnaldo (10/05), Netto DJ (10/05) e Zé Neto & Cristiano (11/05). Outro destaque é o rodeio em formato internacional, que vai premiar os melhores cowboys do Brasil, Estados Unidos e México.