Crianças do “Irmão Mariano” participam do projeto “Rodas de Livro”

Na tarde da última quarta-feira (12), as crianças e adolescentes assistidos pela Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, participaram do “Projeto Rodas de Livro”, iniciativa do Ministério da Cultura em parceria com a Prefeitura Municipal de Votuporanga.

O evento aconteceu na Praça da Estação Ferroviária de Votuporanga. No local as crianças e adolescentes tiverem a oportunidade de ler, no interior de um ônibus devidamente equipado, com ar condicionado e muito conforto.

Ao redor do veículo, tendas montadas acolhiam o público infanto juvenil, oferecendo material para pintura e desenho. Ainda nas proximidades, brinquedos instalados divertiam os “pequenos”.

No final do programa todas as crianças e adolescentes saborearam lanches e sucos oferecidos pela Instituição.

“A iniciativa teve como proposta incentivar a leitura, valorizar a cultura e oferecer uma tarde alegre aos assistidos da Associação Beneficente Irmão Mariano Dias, que abriga atualmente 130 menores, diariamente, ressaltou seu Presidente Waldenir Cuin”.