10ª Parada da Diversidade de Votuporanga celebra um Brasil plural

O evento, que acontece neste domingo, defende o direito de todas as pessoas serem livres e diversas em suas preferências. A celebração tem como proposta um ambiente de amor, aceitação e solidariedade

@leidiane_vicente

Inclusão, respeito e igualdade são apenas palavras, mas se pensadas no contexto da população LGBTQIA+ a questão se torna caso de políticas públicas, com medidas insuficientes no combate à violência homotransfóbica.

No ano passado, o Dossiê de Mortes e Violências contra Pessoas LGBT+ no Brasil apontou que houve 230 mortes, sendo 184 assassinatos. Apesar de alguns avanços, os números ainda continuam alarmantes, afetando o direito à vida da comunidade LGBTQIA+.

Vem daí a importância de eventos para celebrar a diversidade sexual, sensibilizando a sociedade para a necessidade de se construir um Brasil múltiplo e igualitário, que não seja conivente com violências produzidas a partir de sistemas de repressão e opressão.

Realizada pelo Coletivo Liberdade de Amar, a 10ª Parada da Diversidade de Votuporanga acontece, amanhã, no Parque da Cultura. Neste ano, o tema será “Minha família existe, e resiste” e terá diversas atrações musicais, incluindo artistas regionais e locais.

“A Parada é fundamental para promover a visibilidade, o respeito e a igualdade da população LGBTQIA+, além de fortalecer a luta contra o preconceito e destacar a importância da inclusão e das políticas públicas para todos”, explica Nathan Henrique, presidente interino do Coletivo Liberdade de Amar.

Idealizada em 2014, a Parada se consolidou como importante espaço de visibilidade e luta pelos direitos da população LGBTQIA+, além de fortalecer a inclusão social e o combate à discriminação na cidade.

“A Parada também se tornou uma plataforma para promover discussões sobre políticas públicas e mobilizar a comunidade em torno de ações de solidariedade, como arrecadações para entidades sociais”, declara o presidente.

A edição deste ano conta com o apoio municipal e constitucional do Estado, por meio do edital +Orgulho, APPA, Tudo Vira Cultura, Secretaria de Economia e Indústria Criativas, além de diversas entidades sociais.

Nathan destaca que essas colaborações fortalecem o evento e ampliam seu impacto na promoção da inclusão, da diversidade e na luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+.

Conforme expectativas da comissão organizadora da Parada, são esperadas cerca de 800 pessoas para a celebração. A entrada é gratuita e aberta ao público. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável. No local, terá ponto de arrecadação de leite que serão doados a entidades sociais de Votuporanga.

Coletivo Liberdade de Amar

O Coletivo é sem fins lucrativos e dedica-se à inclusão social e o combate à discriminação, promovendo a visibilidade, tolerância e inclusão da população LGBTQIA+.

As ações realizadas pelo Coletivo Liberdade de Amar abrangem diversas áreas, como saúde, educação, segurança pública, cultura e esportes, sempre com o objetivo de construir uma sociedade mais justa e acolhedora para todas as pessoas.

Atrações

A 10ª Parada da Diversidade de Votuporanga traz como atração principal a drag sertaneja Reddy Allor, além da presença de Gaia do Brasil, vice-campeã das Caravanas das Drags do Amazon Prime Video e do DJ Tico, residente oficial da Parada de São Paulo.

O line-up ainda continua com apresentações de artistas regionais e locais, incluindo Jad Sttar, Sindel Topdrag, Fabianne Donatella, Miss Launny Morelly, Loo Pez, DJ David Cabral, Dj Thon, Viktor Huggo e Ally Alexandrino entre outros.