Entidade completa 28 anos de fundação dia 22/4

Com o objetivo de atender homens jovens e adultos, que se encontram na condição de moradores de rua ou migrantes, a Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús completa 28 anos de fundação no próximo dia 22/04 (terça-feira-feira).

A entidade foi criada por um trabalho da Paroquia Nossa Senhora Aparecida (Catedral), por meio do saudosp Padre Edmur, que enxergou a necessidade de amparar moradores de ruas que ficavam em torno da sua Igreja, no centro de Votuporanga.

Os atendidos que permanecem na Casa Abrigo prestam atividades laborterápicas em horticultura, participação de suma importância destes usuários, visto que é a forma direta de contribuir com a manutenção da Entidade por meio de comercialização, além do consumo próprio. Eles também contribuem com tarefas auxiliares em jardinagem, limpeza e cozinha, sem dúvida um trabalho de muita importância e credibilidade.

Parte da produção da horta, colabora com algumas despesas de manutenção, mas a entidade necessita de outras formas de colaboração, por exemplo: do Município, por meio de transferência de Recursos; sócios que contribuem mensal/ bimestral/ trimestral/ semestral anualmente; ainda doações – seja de recursos , mas também de formas diversas de alimentos e roupas , e a Catedral que além de colaborador mensal concede a direção espiritual.