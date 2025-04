Encenação da Paixão de Cristo acontece hoje na Concha Acústica 

Nesta sexta-feira, às 19h30, a Concha Acústica de Votuporanga se tornará palco de uma das mais emocionantes tradições religiosas: a Encenação da Paixão de Cristo. Um espetáculo comovente que retrata os momentos finais da vida de Jesus, trazendo à tona a profunda mensagem da Paixão em sintonia com a Campanha da Fraternidade 2025. Neste ano, a encenação contará com a presença especial de São Francisco e Santa Clara, dois dos santos mais venerados da Igreja Católica, que irão enriquecer a narrativa com seus exemplos de amor e compaixão.

A realização desse evento é fruto do trabalho conjunto da Paróquia São Bento e da Catedral Nossa Senhora Aparecida, contando com o apoio fundamental da Diocese de Votuporanga e da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura. A apresentação faz parte das celebrações da Semana Santa, proporcionando aos fiéis uma oportunidade única de vivenciar sua fé e renovar suas esperanças por meio da emocionante representação da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo.

Este ano, o espetáculo traz uma novidade: a participação dos integrantes do ministério de música das paróquias de São Bento e Nossa Senhora Aparecida. Eles serão responsáveis pela trilha sonora que acompanhará a encenação, elevando ainda mais a experiência emocional do público.

É importante destacar que os atores e diretores envolvidos na encenação são membros ativos das Paróquias São Bento e Catedral Nossa Senhora Aparecida.

A comunidade está convidada para participar deste momento especial de reflexão e espiritualidade. Uma oportunidade de se conectar com os ensinamentos cristãos e celebrar a esperança renovada que a Páscoa representa.