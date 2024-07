Condenado em Votuporanga, ex-presidiário por amarrar cachorro em árvore

Crime ocorreu em 2023 em uma chácara e a sentença por maus-tratos foi emitida na última sexta-feira (5). Cachorro foi encontrado vivo e socorrido pelos policiais.

Um ex-presidiário foi condenado a dois anos de prisão em regime semiaberto por amarrar um cachorro com um fio elétrico em uma árvore em Votuporanga (SP). O crime ocorreu em 2023 em uma chácara e a sentença por maus-tratos foi emitida na última sexta-feira (5).

Conforme a sentença, policiais militares foram chamados para atender a ocorrência de briga entre dois homens. No local, o dono da chácara disse aos policiais que o acusado estava morando no imóvel há cerca de cinco anos na tentativa de ajudá-lo, mas que o convívio estava insustentável porque o homem usava drogas.

No dia do ocorrido, os dois homens se desentenderam e o dono do local foi agredido com uma ferramenta pelo ex-presidiário, que, em seguida, amarrou o animal e fugiu. O cachorro foi encontrado vivo e socorrido pelos policiais.

O réu foi localizado e confessou o crime. Ele possui antecedentes criminais de furto e roubo e respondeu ao processo em liberdade.