Homem é prensado por picape enquanto guardava flores no porta-malas e morre 

Acidente ocorreu na manhã do dia 29 de setembro, em Birigui/SP, e José Eduardo Botini, de 58 anos, estava internado na UTI, onde morreu na madrugada deste sábado (4).

Um homem de 58 anos morreu na madrugada deste sábado (4.out) após ser prensado por uma picape enquanto guardava flores no porta-malas do carro em Birigui/SP. Uma câmera de segurança registrou o acidente, que ocorreu no dia 29 de setembro. A vítima ficou cinco dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No vídeo, registrado por câmera de segurança, é possível ver José Eduardo Botini guardando o vaso de flores no porta-malas do carro dele. Repentinamente, o outro veículo surge, o prensa e o arrasta.

Segundo o boletim de ocorrência, José Eduardo foi socorrido pelo resgate com fraturas na perna esquerda e direita. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro e, depois, à Santa Casa de Birigui, onde ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo o BO, o homem que dirigia a picape informou à polícia que o pé ficou “preso” no acelerador. Por isso, ele não conseguiu impedir o acidente.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo, quando não há intenção de matar.

*Com informações do g1