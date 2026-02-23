Criança e adolescente são acolhidas após denúncia de que a mãe usa e vende drogas na presença delas 

Mulher foi presa em casa, no bairro Santo Antônio, em São José do Rio Preto/SP, neste domingo (22). Há a suspeita de que a adolescente usa e vende drogas com a mãe.

Uma menina de seis anos e uma adolescente de 15 foram acolhidas pelo Conselho Tutelar após a Justiça receber uma denúncia de que a mãe, de 35 anos, usava e vendia drogas na presença das filhas no bairro Santo Antônio em São José do Rio Preto/SP, neste domingo (22.fev).

Segundo o boletim de ocorrência, a Vara da Infância e Juventude recebeu a denúncia de negligência da mulher com as filhas e determinou a prisão da mulher.

Conforme apurado, há a suspeita de que a investigada leva as filhas a bares com usuários de drogas, bem como de que a adolescente também use e venda entorpecentes com a mãe.

Na ocasião da prisão, a polícia encontrou porções de maconha em um armário da cozinha, apreendeu a droga e acionou o Conselho Tutelar. A mulher relatou à equipe que vendia as drogas para pagar o aluguel e sustentar as filhas.

A casa, de acordo com o registro policial, apresentava condições de extrema insalubridade, com higiene precária e alimentos estragados. As vítimas também raramente frequentam a escola.

A criança e a adolescente foram levadas para um abrigo. A ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.

*Com informações do g1