Dorival cita “semana pesada” do Corinthians, celebra classificação e exalta Hugo Souza: “É de Seleção”

Treinador lamenta pouco tempo de preparação da equipe antes de vitória sobre a Portuguesa e entende que desgaste influenciou em atuação abaixo da média neste domingo.

O técnico Dorival Júnior reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo Corinthians na classificação à semifinal do Campeonato Paulista. Na noite deste domingo, em um Canindé lotado, o Timão arrancou um empate por 1 a 1 com a Portuguesa nos acréscimos e saiu vencedor nas penalidades, com placar de 8 a 7.

A Lusa saiu na frente com Zé Vitor, e o Timão, com dificuldade, empatou com Vitinho nos últimos minutos. O treinador reconheceu a atuação abaixo do esperado, mas rejeitou o rótulo de que a equipe “sabe sofrer”. Segundo Dorival Júnior, o desempenho foi impactado pelo desgaste físico e pelo pouco tempo de preparação.

“Acho que essa palavra “saber sofrer” é relativa. Ninguém quer sofrer. Tínhamos consciência. Isso seria um fato em razão, e principalmente, do desgaste que tivemos no meio da semana. A equipe da Portuguesa não atuou durante a semana, se preparou e fez um primeiro tempo brilhante.”

“Tivemos dificuldades em fazer a bola rodar de um lado para o outro, temos que reconhecer. Tivemos uma equipe que não se entregou, foi vibrante, querendo o resultado. Insistimos até o final da partida. Tivemos merecimento para alcançar o nosso gol”, disse o treinador durante a entrevista coletiva.

“Não foi um jogo brilhante tecnicamente, um jogo de disputa muito franca. O que importa é que em uma semana muito pesada que tivemos, ainda que não se entenda isso, é difícil explicar. Um desgaste físico e emocional na quinta-feira e vir para cá, mais um jogo pesado na decisão. Poucas equipes conseguiriam esse tipo de aproveitamento. Isso foi importante”, completou.

Hugo Souza voltou a ser destaque do Corinthians. Na primeira etapa defendeu uma penalidade cobrada por Renê, e voltou a ser decisivo na disputa por pênaltis, quando agarrou duas cobranças. Dorival Júnior exaltou a atuação do goleiro e o classificou com nível de seleção brasileira.

“Foi fundamental na noite de hoje, decisivo. É um jogador de nível de seleção brasileira. Isso mostra tudo que ele vem fazendo há alguns anos. Teve uma retomada fundamental na carreira. Hoje é um dos principais jogadores da nossa equipe. Fico muito feliz em ver essa evolução que vem apresentando. É um jogador fundamental, que tem feito a diferença em jogos decisivos”, disse o treinador.

O Corinthians enfrenta o Novorizontino fora de casa na semifinal do Paulistão, prevista para o próximo fim de semana. Antes disso, viaja para encarar o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será na quarta-feira, às 20h.

*Com informações do ge