Criança de 4 anos morre afogada em Indiaporã e homem se afoga em Clube de Cedral

Uma criança de apenas 4 anos morreu afogada nesta segunda-feira, dia 30, enquanto brincava em uma piscina de um clube de Indiaporã, região de Fernandópolis.

A criança residia em Jales, chegou a ser socorrida por uma unidade Básica do SAMU, com apoio da equipe Avançada, sendo encaminhada ao Pronto Socorro da Casa da Criança, mas não resistiu.

O nome da criança e as circunstâncias em que a fatalidade ocorreu ainda não foram divulgados. (Região Noroeste)

Cedral

Homem morre afogado em piscina de clube em Cedral

Samu foi acionado e equipe tentou reanimar vítima; homem foi levado para um hospital da cidade, mas chegou ao local sem vida.

Um homem de 38 anos morreu após se afogar na piscina de um clube na área central de Cedral (SP), no domingo (29).

Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado pelo pai da vítima, Alessandro Conceição da Silva não sabia nadar e ficou segurando na borda da piscina.

Ainda segundo a ocorrência, a sobrinha dele, que também estava no clube, comunicou a tia que havia algo no fundo da piscina. As duas pularam na água e encontram Alessandro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a equipe tentou reanimar o homem. Ele foi levado para um hospital da cidade, mas chegou ao local sem vida.