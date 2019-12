VOTUPORANGUENSE – Confira o elenco escalado para a Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa neste dia 2 de janeiro e será disputada por 128 times, divididos em 32 grupos. A final do campeonato será no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, no Pacaembu.

A Votuporanguense está no Grupo 9 da Copinha, que terá sede em Tanabi e contará também com o Tanabi, Fortaleza e Brasil de Pelotas-RS. A estreia do Pantera será no próximo dia 3 de janeiro, contra o Tanabi, time da casa, às 13h. Na segunda rodada, enfrenta o Fortaleza, dia 6 de janeiro, às 15h15. Na última rodada da primeira fase, o Novorizontino encara o Brasil de Pelotas, dia 9 de janeiro, às 13h. Todos os jogos serão no estádio Alberto Victolo, em Tanabi.

Confira o elenco do Votuporanguense:

Goleiros: Zé Eduardo, Thiago Corrêa e Felipe

Zagueiros: Mateus Buiate, Diogo, Diego, Rodrigo e Luiz

Laterais: Pedro, Abraão e Yan

Volantes: Jair, Zé Henrique, Elber, Josivan e Eduardo

Meias: Anderson, Taylor, Lucianderson e Victor

Atacantes: Cauã, André, Israel, Maicon, João, Thales, David, Gabryel Vinicius e Mateus

Técnico: Rainer Oliveira