Falece Joel Tsuji Takemoto aos 44 anos

Ele se encontrava internado na Santa Casa cumprindo uma sessão de hemodiálise, quando houve um problema e ele teve alguns sangramentos. Transferido na manhã desta segunda-feira para a UTI, local onde ficou assistido, não resistiu e faleceu na noite de hoje (30/12). Joel Tsuji Takemoto era um dos sócios proprietários do tradicional Tak Bar de Votuporanga, foi candidato a vereador nas ultimas eleições pelo PSDB e participou do governo municipal de Junior Marão, sendo um dos membros da secretaria municipal de Recursos Humanos. Seu corpo está sendo velado nesta terça-feira (31) no Velório Municipal de onde sairá o féretro para sepultamento às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.