Votuporanga recebe premiação de reconhecimento nacional organizado pelo Ministério da Educação

A honraria se deve ao brilhante trabalho desenvolvido pelos professores da rede municipal de ensino.

Votuporanga foi reconhecida nesta segunda-feira (10.fev), em Brasília/DF, com uma importante premiação de nível nacional na área da Educação. Trata-se do Selo Ouro pelo Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), programa do Ministério da Educação que visa garantir a alfabetização de todas as crianças brasileiras até o final do 2º ano do ensino fundamental.

A cerimônia, realizada em Brasília, reuniu autoridades como presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; o ministro da Educação, Camilo Santana; governadores, prefeitos, secretários de educação, professores, pedagogos e articuladores da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização (Renalfa).

O secretário da Educação de Votuporanga, Marcelo Batista, participou da solenidade e comemorou os resultados alcançados. “Este reconhecimento é um tributo ao trabalho incansável de nossos professores que, diariamente, semeiam o conhecimento com dedicação e amor, acreditando no potencial de cada aluno. Aos professores alfabetizadores, que guiam as primeiras letras e despertam o prazer da leitura, nossa gratidão profunda por serem os alicerces da educação infantil.”

O secretário enfatizou sobre o trabalho coletivo que é desempenhado na educação municipal e enalteceu o trabalho de todos os envolvidos para chegar até essa importante conquista: “Esse prêmio é o reflexo de todo empenho dos profissionais envolvidos com a educação desde os gestores, coordenadores, professores, auxiliares, funcionários administrativos e toda equipe da Secretaria, principalmente, aos alunos da rede municipal de Votuporanga, que são a razão de todo esse esforço.”

CNAC – Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

Para concessão da honraria, foram avaliados os esforços das Secretarias de Educação em prol à alfabetização considerando as seguintes dimensões: colaboração entre os entes federativos (estados, municípios e Distrito Federal); institucionalização e implementação da política de alfabetização ou ações no âmbito da alfabetização de crianças; implementação das ações de formação de professores e gestores; e distribuição de materiais didáticos.