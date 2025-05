CAV vence o Santa Fé pelo Paulistão sub-15 

Já pelo sub-17, o duelo movimentado terminou empatado em 2 a 2. O próximo compromisso da Pantera Alvinegra é no sábado (17), contra o América, em São José do Rio Preto.

O Clube Atlético Votuporanguense enfrentou o Santa Fé na manhã do último sábado (10.mai), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, em mais uma rodada do Campeonato Paulista sub-15 e sub-17.

Na primeira partida, às 9h, o Votuporanguense conquistou uma vitória por 1 a 0, com atuação segura e foco tático durante toda a partida. O gol marcado no primeiro tempo garantiu os três pontos para a equipe da casa.

Na sequência, às 11h, o time sub-17 entrou em campo e protagonizou um jogo equilibrado, que terminou empatado em 2 a 2. A partida foi movimentada, com muita entrega dos atletas do CAV.

Com esses resultados, o Votuporanguense segue pontuando nas duas categorias e mantém o ritmo na competição. No Grupo 1, o CAV divide chave com o Tanabi, Mirassol, Santa Fé, América F.C e o Rio Preto.

O próximo compromisso da Pantera Alvinegra será neste sábado (17), contra o América F.C, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto/SP.