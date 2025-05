Polícia recupera veículo com registro de furto em motel de Votuporanga 

Segundo apurado, um homem procurou ajuda para localizar o irmão, que estaria em um quarto do estabelecimento e se recusava a sair.

Um homem identificado com as iniciais E.M.D.S.G., foi preso em um motel de Votuporanga/SP, na madrugada desta segunda-feira (12.mai), após ser encontrado com um veículo Ford/EcoSport com registro de furto.

Segundo os registros policiais, a ocorrência deu início após o irmão do suspeito acionar a Polícia Militar para localizar o irmão que estava em um quarto de motel, localizado nas proximidades da Rodovia Péricles Bellini (SP-461), e se recusava a sair. Ao chegar no estabelecimento, os PMs encontraram E.M.D.S.G., que estava em posse do veículo com registro de furto.

Diante da constatação, o indivíduo e o carro foram apresentados na Central de Flagrantes, onde o veículo foi restituído à proprietária, após a elaboração do boletim de ocorrência de averiguação de furto e localização do automóvel. Já o suspeito foi ouvido e liberado após os procedimentos legais.