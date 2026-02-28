Correios organizam palestra para convencer funcionários a aderir a plano de demissão voluntária

Em crise financeira, estatal tem a meta de cortar 10 mil postos de trabalho apenas neste ano.

Com a meta de cortar 10 mil vagas somente neste ano, os Correios vão promover, na semana que vem, um ciclo de palestras online para convencer os funcionários a aderirem ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) da estatal, que vive uma crise financeira de proporções bilionárias.

Em um comunicado interno obtido pelo SBT News, a empresa afirma que a rodada de conversas é para garantir transparência ao PDV. Serão apresentados os critérios de adesão, os incentivos previstos, direitos trabalhistas envolvidos e as condições do plano de saúde após o desligamento.

“Trata-se de uma decisão individual que precisa ser tomada com base em informação segura. Para garantir o máximo de transparência, os Correios, em parceria com o Postalis, realizarão um ciclo de palestras informativas [sobre o PDV]”, afirma a mensagem aos funcionários. “Antes de qualquer definição, é fundamental compreender todas as regras e impactos.”

O objetivo dos Correios, contudo, é garantir uma grande adesão ao programa, que integra o pacote de corte de gastos para tentar recuperar a saúde financeira da estatal. Com os 10 mil desligamentos deste ano e outros 5 mil em 2027, os Correios esperam uma economia de R$ 2,1 bilhões.