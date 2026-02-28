Rio Preto confirma primeiro caso de Mpox em 2026

Paciente é um homem de 30 a 39 anos que teve o diagnóstico confirmado agora em fevereiro. Não há informações sobre o estado de saúde do paciente.

A Prefeitura de São José do Rio Preto/SP, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou nesta sexta-feira (27.fev) o primeiro caso de Mpox na cidade em 2026.

O paciente é um homem, com idade entre 30 e 39 anos, residente em Rio Preto. O início dos sintomas ocorreu em 18 de fevereiro, com resultado detectável para a doença confirmado em 27 de fevereiro. Não há informações sobre o estado de saúde do paciente.

O que é Mpox?