Rio Preto confirma primeiro caso de Mpox em 2026

Paciente é um homem de 30 a 39 anos que teve o diagnóstico confirmado agora em fevereiro. Não há informações sobre o estado de saúde do paciente.
A Prefeitura de São José do Rio Preto/SP, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou nesta sexta-feira (27.fev) o primeiro caso de Mpox na cidade em 2026.
O paciente é um homem, com idade entre 30 e 39 anos, residente em Rio Preto. O início dos sintomas ocorreu em 18 de fevereiro, com resultado detectável para a doença confirmado em 27 de fevereiro. Não há informações sobre o estado de saúde do paciente.
O que é Mpox?
A Mpox é uma doença viral transmitida principalmente por contato direto com lesões de pele, fluidos corporais ou objetos contaminados, além de contato físico próximo e prolongado.
Os sintomas mais comuns são febre, dores no corpo, aumento dos linfonodos e lesões cutâneas. A transmissão ocorre enquanto houver lesões ativas, até a cicatrização completa.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), trata-se de uma doença da mesma família da varíola, erradicada em 1980, embora seja mais rara e geralmente mais leve.
Existem duas principais cepas conhecidas, nomeadas como Clado 1 e Clado 2, desde o fim de 2022, quando a doença passou a ser chamada de Mpox em vez de “varíola dos macacos”.
*Com informações do g1