Corpo de homem que desapareceu após nadar nas águas do Rio Tietê é encontrado em Araçatuba 

Buscas levaram quatro dias e terminaram nesta quarta-feira (1º). Thiago Hirome Assakura Fortunato, de 30 anos, estava nadando quando se afogou.

O corpo de um homem que desapareceu após nadar nas águas do Rio Tietê, em Araçatuba/SP, foi encontrado pelos bombeiros na manhã desta quarta-feira (1º.jan).

Segundo apurado, depois de quatro dias, a equipe encontrou o corpo de Thiago Hirome Assakura Fortunato, de 30 anos. Ele estava em um condomínio de ranchos quando, durante um passeio de barco, pulou no rio para nadar e se afogou.

O corpo dele foi encontrado a cerca de 100 metros do local do desaparecimento. O trabalho de buscas foi feito pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros.

*Com informações do g1

