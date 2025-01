Motociclista morre em acidente em Votuporanga 

J.A.O., de 28 anos, colidiu contra um poste do Centro de Educação Municipal Profª. Clary Brandão Bertoncini, localizada no bairro Paineiras. Causas do acidente são investigadas.

Um motociclista de 28 anos perdeu a vida nesta quarta-feira (1º.jan) em um acidente de trânsito em Votuporanga/SP. Ele pilotava uma motocicleta Honda/CBX 250 cilindradas quando bateu contra um poste da rede elétrica pública, na calçada do Centro de Educação Municipal Profª. Clary Brandão Bertoncini, localizada no bairro Paineiras.

De acordo com o apurado, com o impacto, J.A.O., sofreu graves ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo. A equipe de paramédicos do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a prestar socorro, mas o óbito foi confirmado ainda no local.

A Polícia Científica realizou a perícia para apurar as circunstâncias do acidente. Não há indícios de envolvimento de outros veículos.

