Prefeito Jorge Seba e vice-prefeito Luiz Torrinha são empossados junto com equipe do novo Governo

O prefeito Jorge Seba e o vice-prefeito Luiz Torrinha foram empossados em cerimônia realizada às 16h30 do dia 1º de janeiro de 2025, na Câmara Municipal. No mesmo ato, Seba empossou os secretários municipais que farão parte do novo governo. Em seu discurso de posse, o prefeito reeleito relembrou as principais ações do seu primeiro mandato e, emocionado, demonstrou metas para sua segunda gestão.

“Agradeço a Deus e a todos os que caminharam conosco de 2021 a 2024. São mais de 2600 servidores municipais que fazem Votuporanga acontecer todos os dias. Aos que estarão conosco de 2025 a 2028, sejam bem-vindos. Ao meu amigo e vice-prefeito Luiz Torrinha, obrigado por aceitar a missão de cuidar comigo dessa cidade por mais quatro anos de crescimento econômico e social. Hoje, ao tomar posse para mais um mandato, estou renovando um compromisso com o futuro de nossas famílias. As urnas demonstraram confiança e certeza do caminho que escolhemos. Repetirei aqui que eu disse no momento do resultado das urnas: ‘Recolho com humildade e responsabilidade o dever que a população e Deus me outorgaram’. O primeiro capítulo do livro do nosso mandato já foi escrito. Inicia-se hoje o segundo capítulo da nossa história. Há desafios, mas também fé e esperança, na certeza de que a qualidade de vida da população, a honestidade de princípios e o interesse público serão sempre nosso foco principal. A minha promessa, mais uma vez, é dar o meu melhor, com coragem e humildade, sendo um prefeito que ouve, que cuida e que ama a nossa cidade, como vocês tanto merecem. Vamos, mais do que nunca, amar e transformar Votuporanga no melhor lugar para se viver!! Que Deus nos abençoe a todos!! Isaías 6:8: Eis-me Aqui, Senhor! Usa-me!!”

Confira abaixo, os secretários, secretárias e dirigentes de autarquias empossados pelo prefeito Jorge Seba:

Secretaria de Governo – Alexandre Elias Giora

Secretaria da Transparência e Gabinete Civil – Edison Marco Caporalin

Secretaria de Desenvolvimento Econômico – José Nelson Chino Bolotário

Secretaria de Obras Públicas – Salvador Castrequini Neto

Secretaria da Educação – Ederson Marcelo Batista

Secretaria da Saúde – Ivonete Félix do Nascimento

Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social – Meire Regina de Azevedo

Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança – Marcelo Marin Zeitune

Secretaria de Serviços Urbanos – Fábio Okamoto

Secretaria da Cultura e Turismo – Janaina Cristina da Silva

Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação – Tássia Gélio Coleta

Secretaria de Esportes e Lazer – Marcello Arenas Stringari

Secretaria da Fazenda – Deosdete Aparecido Vechiato

Secretaria de Direitos Humanos – Nilton Santiago

Secretaria da Administração – Miguel Maturana Filho

Fundo Social de Solidariedade do Município – Rose Vanzella Seba

Superintendente Saev Ambiental – Luciano Passoni

Instituto de Previdência do Município de Votuporanga (Votuprev) – Adauto Cervantes Mariola

Procuradoria Geral do Município – Douglas Lisboa da Silva

Controladoria Geral do Município – Fabiana Lopes de Almeida

Chefe de Gabinete do Prefeito – Jurandir Benedito da Silva