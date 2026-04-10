Corpo de Bombeiros promove campanha para arrecadar gelatinas vermelhas

O objetivo é arrecadar gelatinas de sabores vermelhos (morango, framboesa, cereja e frutas vermelhas) para auxiliar pacientes em tratamento contra o câncer.

O Setor de Comunicação Social do 13º Grupamento de Bombeiros convida toda a sociedade para participar da campanha solidária “Gelatinas Vermelhas”, iniciativa que conta com o apoio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo e tem como objetivo arrecadar gelatinas de sabores vermelhos (morango, framboesa, cereja e frutas vermelhas) para auxiliar pacientes em tratamento contra o câncer.

Durante tratamentos como quimioterapia e radioterapia, muitos pacientes enfrentam dificuldades severas para se alimentar, em razão de dores, lesões e alterações no paladar. Nesse contexto, a gelatina vermelha se destaca por ser um alimento de fácil ingestão, menos ácido e que proporciona conforto, contribuindo para a manutenção nutricional durante essa fase delicada.

Para ampliar o alcance da campanha e facilitar a participação da população, o Comandante do 13º Grupamento de Bombeiros, Tenente-Coronel PM Orival Santana Júnior, informa que todos os 15 quartéis do Corpo de Bombeiros, distribuídos pela região do Noroeste Paulista, encontram-se aptos a receber as doações, reforçando o compromisso institucional com ações de solidariedade e apoio à comunidade.

Pontos de Arrecadação:

Aeroporto – Av. Clóvis Oger, 301 (São José do Rio Preto)

Boa Vista – Av. dos Estudantes, 1946 (São José do Rio Preto)

Jd. Alto Alegre – Rua Beny Roqueti, 245 (São José do Rio Preto)

Vila União – Av. Antonio Antunes Junior, 3400 (São José do Rio Preto)

Mirassol – Rua São Pedro, 1684 (Centro)

José Bonifácio – Av. Rio Branco, 380 (Vila Magalhães)

Tanabi – Rua Cel. Joaquim da Cunha, 703 (Centro)

Nova Granada – Rua XV de Novembro, 410 (Centro)

Catanduva – Av. Eng. José Nelson Machado, 693 (Parque Iracema)

Novo Horizonte – Av. da Saudade, 109 (Jardim Almice)

Fernandópolis – Av. Brasília, 555 (Vila Nova)

Votuporanga – Av. José Marão Filho, 4266 (São Judas Tadeu)

Jales – Av. João Amadeu, 3182 (Jardim Samambaia)

Santa Fé do Sul – Av. Conselheiro Antônio Prado, 630 (Vila Maria)

Valentim Gentil – Rua Benedita Terra Pimentel, 859 (Penha)

Compromisso social

A campanha, que ocorre de 10 de abril a 15 de maio, busca mobilizar toda a sociedade para um gesto simples, mas de grande impacto, levando dignidade, cuidado e esperança às pessoas em tratamento oncológico. A participação de cada cidadão fortalece essa corrente do bem e demonstra o valor da solidariedade.