Festa das Nações começa nesta sexta-feira com programação multicultural 

Iniciativa ocupa o Centro de Eventos ao longo do fim de semana, reunindo gastronomia internacional, apresentações artísticas, parque de diversões e mobilização social.

@caroline_leidiane

Começa nesta sexta-feira (10) a Festa das Nações, que até domingo (12) transforma Votuporanga em um espaço de circulação simbólica entre culturas. Instalada no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, a iniciativa se estrutura a partir de três eixos — gastronomia, arte e solidariedade — e opera como um dispositivo de integração social que mobiliza instituições públicas, entidades assistenciais e a produção cultural local.

Com entrada gratuita e caráter integralmente beneficente, a iniciativa direciona 100% da arrecadação às organizações socioassistenciais do município, ampliando o alcance de projetos que atuam com diferentes públicos em situação de vulnerabilidade.

A dimensão coletiva não se limita ao financiamento: a própria realização do evento se ancora em uma rede extensa de colaboração, envolvendo associações, clubes de serviço e voluntários.

Gastronomia como linguagem cultural

A experiência proposta pela festa passa, de maneira central, pelo campo gastronômico. Sete matrizes culturais — Brasil, Itália, Japão, Arábia, Portugal, Estados Unidos e França — são traduzidas em cardápios que funcionam como extensões de suas identidades.

Apesar da variedade, o que se delineia é um percurso sensorial. Pratos típicos, técnicas culinárias e modos de preparo operam como representações culturais, permitindo ao público atravessar diferentes tradições por meio do paladar.

A culinária japonesa traz guioza, tempurá, hot roll, yakissoba, doraiaki e chips de mandioca, enquanto a árabe reúne kibe frito e cru com coalhada, esfirra e pão sírio. A francesa aposta em croissants salgados e doces, além de quiches e sobremesas como merengue e cestinha de morango, e a italiana apresenta pratos como penne, espaguete, lasanha, rondele, sofioli e mini pizzas. A diversidade se amplia com a barraca americana/portuguesa, que combina hot dog, hambúrguer, batata no cone, bolinho de bacalhau e pastel de Belém, enquanto a brasileira completa o itinerário com opções como pastel frito e espetinhos.

Abertura e desenho curatorial

A programação artística tem início nesta noite, às 19h30, com a Orquestra de Sopros e Percussão Facmol, de Pereira Barreto. Com trajetória vinculada à formação musical e à difusão da música instrumental, o grupo inaugura o evento com um repertório que equilibra rigor técnico e comunicação com o público.

Na sequência, a Banda GPlay, de São José do Rio Preto, assume a festa com um setlist que percorre o rock clássico, o pop e sucessos de diferentes gerações.

Ao longo dos três dias, o desenho curatorial aposta na diversidade de linguagens e ritmos.

Talentos locais e formação cultural em cena

Um dos eixos mais consistentes da programação está na presença de artistas votuporanguenses e na integração direta com processos formativos da rede municipal.

Antes das apresentações dos grupos locais com as coreografias, estudantes assumem protagonismo com danças típicas desenvolvidas no ambiente escolar. As performances integram práticas pedagógicas que aproximam os alunos de diferentes culturas e traduzem esse repertório em linguagem cênica, deslocando o processo educativo para o espaço público e ampliando o entendimento de formação cultural.

Entre os destaques estão a dança brasileira, com estudantes do CEM “Profº Faustino Pedroso”; a dança americana, apresentada por alunos do CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”; e as danças portuguesa e francesa, desenvolvidas por participantes do Polo de Vivências Educacionais e das atividades de complementação educacional da Secretaria da Educação.

Após essas apresentações, dando sequência ao primeiro dia de evento, o público acompanha “Shim Sham – O Legado do Sapateado Americano”, de Lucas Germano, e “Usualdance – Ouse Dançar Diferente”, de Ticko Bboy.

Amanhã (11), a partir das 19h30, a programação se expande com “Uma Dança Árabe”, de Júlia Riva, seguida pelo tradicional Bon Odori, apresentado pela Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga (Ancevo). O grupo de Júlia retorna ao palco com “A Alegria da Dança do Ventre”, e a noite segue com o show “Festa Per Tutti”, de Anisinho Martin, além da apresentação da Banda Dona Maria, que prestigia os presentes com o animado Rock Sanfona.

No domingo (12), a partir das 11h, a música assume o encerramento com “Piseiro do Brasil”, da Banda Bonde do Barão, seguido por Markinho Sema. A Corte Carnavalesca 2026 também integra a agenda, destacando a dimensão popular e celebrativa do evento.

Estrutura, lazer e engrenagem solidária

Entre os atrativos voltados ao público, o parque de diversões integra o caráter lúdico e familiar do evento. Nesta edição, o Park Terra da Alegria compõe a programação, diversificando o repertório de experiências disponíveis ao visitante.

A estrutura reúne brinquedos como auto pista (bate-bate), mini montanha-russa, samba, sking dance, touro mecânico, cama elástica, kid play, multi park e tobogã, contemplando diferentes faixas etárias.

Os ingressos serão comercializados no local. O espaço também inclui a oferta de guloseimas tradicionais, com parte da arrecadação — 30% das vendas — revertida às entidades assistenciais.

O estacionamento, com capacidade para mais de 800 vagas, será operado por iniciativa privada em modelo solidário: metade da arrecadação será destinada diretamente às entidades assistenciais envolvidas.

A Festa das Nações é realizada pela Prefeitura de Votuporanga e pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Votu Solidária e apoio da Câmara Municipal. O evento também conta com patrocinador master e reúne a participação de entidades assistenciais, clubes de serviço e associações do município, consolidando uma ampla rede de colaboração em torno de um objetivo comum.

A expectativa é que o evento receba milhares de pessoas ao longo dos três dias, ampliando o alcance social da ação e reforçando o vínculo entre cultura, educação e solidariedade.