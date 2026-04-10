Mirassol faz história, bate o Lanús na estreia da Libertadores 

Em sua primeira partida internacional em 100 anos, Leão conquista vitória com gol de João Victor.

Depois de vencer o Lanús por 1 a 0 na estreia da Conmebol Libertadores, o técnico Rafael Guanaes tratou a noite desta quarta-feira (8.abr) no Maião como um momento histórico para o Mirassol.

Na coletiva após a partida, o comandante falou em gratidão, exaltou a conexão com o torcedor e até brincou com a dificuldade de conquistar a competição até no videogame, antes de traçar o paralelo com o feito vivido em campo.

“É uma noite muito especial. Vai ficar gravado. É emocionante demais. Joguei, fui campeão da Libertadores no Football Manager. Então, no videogame já era difícil. Imagina ganhar um jogo de Libertadores ao vivo.”

“Eu vi o quanto o torcedor me respeita. O quanto o torcedor é grato também pelo que foi feito. E o quanto o torcedor sabe do esforço que a gente tem para vestir essa camisa. Então eu tenho uma conexão muito grande com o torcedor de Mirassol e com essa camisa.”

Sem nunca ter disputado sequer um amistoso contra uma equipe internacional, o Mirassol venceu o time argentino dentro de casa, criou chances e poderia até ter saído com resultado mais amplo. Para Guanaes, o desempenho passou principalmente pela consistência defensiva e pelo equilíbrio mostrado pelo elenco ao longo dos 90 minutos.

“Eu gostei bastante da consistência que a equipe demonstrou durante praticamente todo o jogo. A gente cedeu muito pouco ao adversário. O Walter fez pouquíssimas defesas. E as defesas que ele fez foram de pouca expectativa de gol sofrido. Com a bola, um pouco ansioso no primeiro tempo. Depois retomamos. E defensivamente, nas transições defensivas também. É algo que a gente estava sendo muito punido. Então, é um time bem equilibrado.”

“Não tomar gol é uma demonstração também de equilíbrio. O time pressionar, o time ter a bola, mas também saber sofrer em determinados momentos. E ter essa consistência defensiva.”

Apesar de normalmente evitar projetar cenários futuros e adotar o discurso de jogo a jogo, o treinador admitiu o peso simbólico da vitória como combustível para a sequência da temporada, especialmente no momento em que o clube ocupa a lanterna do Brasileirão. Ainda assim, reforçou que o foco principal segue no desempenho e nos objetivos traçados na Série A.

“Se Deus quiser, essa vitória vai ser realmente um marco para a sequência. O mais importante é a gente continuar privilegiando o desempenho. A gente está conectado com a equipe. E dentro das convicções que a gente tem.”

“A vitória, por mais que a gente sempre foque no desempenho, a gente foca no desempenho para vencer jogos. Os nossos objetivos na temporada são muito claros.”

Ao falar sobre a fase difícil vivida no nacional, Guanaes fez questão de blindar o elenco, assumir a responsabilidade pelos momentos ruins e defender o comprometimento dos jogadores no dia a dia.

“O protagonista é esse grupo. Então o jogador tem que ser celebrado. E quando isso não acontece, a gente está ali para protegê-lo. Enquanto a mira estiver em mim, está ótimo. Porque aí os jogadores vão poder tomar as melhores decisões. Eles estão respaldados e blindados por mim.”

“Nos outros jogos eu não vi nenhum jogador que não estivesse comprometido com a causa. Os números de GPS, a necessidade que a gente tem para conseguir implementar o modelo de jogo, mas principalmente aquilo que é o nosso dia a dia. Não vejo, para ser bem simples, não vejo nenhuma sacanagem.”

O Leão volta a campo já neste sábado (11), às 18h30, pela 11ª rodada do Brasileirão, quando recebe o Bahia. Mesmo com a noite histórica na Libertadores, Guanaes reforçou que a prioridade segue a mesma: a luta pelos 45 pontos na Série A.

“O Mirassol continua sendo o Mirassol, mesmo disputando a Copa Libertadores. Não somos o Flamengo ou o Palmeiras. O Mirassol é o Mirassol. Então a gente entende muito bem qual é o nosso tamanho. Quais são os nossos objetivos. Aquilo que a gente tem mirado como meta no Campeonato Brasileiro, que é a nossa prioridade.”

“O Campeonato Brasileiro é um campeonato extremamente desafiador. E a meta do time é fazer os 45 pontos. Cada ponto é muito importante na competição. Não é só porque é dentro de casa, precisa ganhar”, encerrou Guanaes.

*Com informações do ge