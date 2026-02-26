Novorizontino e Corinthians abrem semi do Paulistão 2026; Choque-Rei será no domingo

Primeira semifinal será em Novo Horizonte, às 20h30; Palmeiras e São Paulo duelam em Barueri, também às 20h30.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira (23.fev) as datas e horários das semifinais do Campeonato Paulista. Os confrontos serão decididos em jogo único, com mando de campo para os times de melhor campanha na soma das fases. Em caso de empate, a vaga na decisão será decidida nos pênaltis.

Novorizontino e Palmeiras somaram mais pontos do que Corinthians e São Paulo, respectivamente, e por isso serão mandantes nos jogos. O Santos foi o único dos quatro grandes a ser eliminado nas quartas de final.

Sábado, 28 de fevereiro

Novorizontino x Corinthians, às 20h30, no Jorge Ismael de Biasi

Domingo, 1º de março

Palmeiras x São Paulo – o clássico ‘Choque-Rei’, às 20h30, na Arena Barueri

Os dirigentes dos quatro clubes envolvidos nas semifinais estiveram presentes na sede da FPF nesta segunda-feira para a definição dos detalhes dos confrontos.

A pontuação dos semifinalistas segue valendo para a definição do mandante da final, que será disputada em dois jogos. As equipes continuarão somando pontos na semifinal.

As finais do Paulistão 2026 estão marcadas para serem disputadas nos dias 4 e 8 de março.

Ambos os confrontos terão transmissão de todos os detentores de direitos de transmissão: TV Record, Cazé TV, TNT e HBO Max.

A ordem dos classificados: