Mulher é encontrada morta a facadas dentro de casa em Birigui 

Uma mulher de 35 anos foi morta a facadas em Birigui/SP, na noite do último sábado (22.fev). Segundo a Polícia Militar, o companheiro da vítima e suspeito do crime alegou que a matou após ela acionar a polícia pelo comportamento agressivo dele.

Segundo o boletim de ocorrência, Ana Carolina Silva foi encontrada pela polícia sentada em uma cadeira na área da garagem, com cortes profundo no antebraço direito, na nuca, além de lesões na mão esquerda e na face direita.

O corpo da vítima foi encaminho ao Instituto Médico Legal (IML), para exame necroscópico. A morte dela foi constatada pelo Corpo de Bombeiros, acionado pela Polícia Militar, por volta das 20h30 de sábado.

Um cutelo, faca específica para cortes de carnes densas e com ossos, foi utilizado para o crime. O objeto foi encontrado na pia dos fundos. No trajeto até a pia, a polícia identificou que havia pingos avermelhados, possivelmente sangue da vítima. A faca foi recolhida pela perícia.

Rafael Marson das Neves fugiu do local do crime dirigindo uma van, mas foi capturado pela polícia em São José do Rio Preto/SP. Durante abordagem, ele confessou ter matado a companheira.

O criminoso foi encaminhado para a Delegacia Seccional São José do Rio Preto. A ocorrência foi registrada como feminicídio.