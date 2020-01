COPINHA – De virada Mirassol elimina Votuporanguense por 2 a 1

O Mirassol eliminou o Votuporanguense por 2 x 1, de virada, no estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo, e está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Israel abriu o placar para o Votuporanguense, aos 33 do primeiro tempo, após contra-ataque e jogada de Thales, a bola sobrou para o camisa 11 anotar o primeiro gol da partida. No começo da segunda etapa, o Mirassol empatou logo aos 5 minutos, Reinaldo cruzou e Felipe Micael marcou seu primeiro no jogo. Aos 21 minutos, Felipe Micael recebeu de Danilo e arriscou de fora da área, para virar o jogo e dar números finais à partida.

Com o resultado, o Mirassol reencontra o Joinville, que eliminou o Tanabi nos acréscimos, neste sábado. As duas equipes já se enfrentaram na fase de grupos, e o Joinville venceu por 3 a 2. As datas e horários da próxima fase ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).