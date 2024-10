Palmeiras treina com volta de convocados e de olho na liderança 

A três pontos do líder Botafogo, Verdão visita Juventude às 20h do domingo, em Caxias do Sul.

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, com três novidades previstas: o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Richard Ríos, que estavam com as seleções de Brasil, Paraguai e Colômbia, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Os três agora integram a preparação do Verdão para visitar o Juventude, às 20h do domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Time está na vice-liderança, com 57 pontos, sendo três atrás do líder Botafogo.

Na Academia de Futebol, Gómez e Ríos fizeram um trabalho de recuperação na parte interna do centro de excelência, enquanto Weverton foi a campo e treinou com o elenco. Os dois primeiros chegaram de viagem na quarta-feira, enquanto o goleiro recebeu folga.

O restante da equipe realizou uma atividade técnica com ênfases táticas como saída de bola, marcação e construção de jogadas.

Em relação aos desfalques por questões físicas, Piquerez cumpriu cronograma com a fisioterapia, enquanto Mauricio e Bruno Rodrigues trabalharam na parte interna do Núcleo de Saúde e Performance. O volante Gabriel Menino cumpre suspensão por expulsão com cartão vermelho.

Para enfrentar o Juventude, o Palmeiras precisará promover mudanças – até porque ainda utilizou Mauricio, antes da lesão, na última rodada. Assim, uma provável escalação conta com Weverton; Rocha, Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López.

