Falece aos 70 anos, Maria Aparecida Simielli Lino

Faleceu na madrugada deste sábado (11), na Beneficência Portuguesa em São Jose do Rio Preto, aos 70 anos, a Sra. Maria Aparecida Simielli Lino. Ela deixa o marido Marcus Silvio Lino e os filhos: Marcus Vinicius, casado com Evine Motta; Ana Paula Simieli E Lino, casada com Mesmer Fernandes e Priscila Simielli E Lino, além dos netos Joaquim Lino Fernandes, Marina Lino Fernandes e Benicio Simielli. Professora aposentada, teve com o seu ultimo endereço a rua Bahia em Votuporanga. Seu corpo esta sendo velado neste sábado a partir das 10h no Velório Municipal, de onde sairá o féretro para sepultamento, às 17h no Cemitério Municipal de Votuporanga.