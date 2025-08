Copa do Mundo 2026: Fifa vai lançar programa para ingressos em setembro 

Venda de entradas para a próxima Copa será feita em fases, com a primeira janela de inscrição para o sorteio a ser aberta no dia 10 de setembro; expectativa é de 6,5 milhões de torcedores.

A Fifa anunciou na última terça-feira que o período de inscrição para o primeiro sorteio de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 começará no dia 10 de setembro deste ano, uma quarta-feira. Os torcedores interessados precisarão se registrar no site da entidade máxima do futebol.

A expectativa da Fifa é de que 6,5 milhões de torcedores compareçam aos 104 jogos da próxima Copa do Mundo, a primeira a contar com 48 seleções. O torneio será realizado em três países: Canadá, Estados Unidos e México, sendo a partida de abertura no dia 11 de junho, no Estádio Azteca.

A final será dia 19 de julho de 2026, no Estádio MetLife, de Nova Jersey – também palco da decisão da Copa do Mundo de Clubes 2025, entre Chelsea e Paris Saint-Germain. O torneio deste ano, realizado apenas nos EUA, atingiu um público de quase 2,5 milhões de torcedores, segundo a Fifa.

Diante da alta demanda prevista, a venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 será realizada em fases. O torcedor será informado pela Fifa em relação a datas de sorteios e processos para garantir uma entrada. A primeira chance começará no dia 10 de setembro. As fases deverão ser diferentes entre si, e a entidade máxima do futebol prometeu dar mais detalhes adiante.

O sorteio dos grupos da próxima Copa será realizado em dezembro deste ano. A seleção brasileira garantiu vaga no torneio — a única a fazer isso em todas as edições do Mundial.

“Na sequência do incrível sucesso da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, a animação vai atingir novas alturas com a Copa do Mundo de 2026. Estamos ansiosos para receber o mundo na América do Norte, com Canadá, México e EUA sediando o que vai ser o maior evento esportivo de todos os tempos”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.