Duas pessoas ficam feridas após carro bater contra boi em rodovia 

O acidente ocorreu neste domingo (27) em Santa Fé do Sul/SP. Polícia tenta identificar o responsável pelo animal.

Duas pessoas ficaram feridas após um carro colidir com um boi na Rodovia dos Barrageiros (SP-595), próximo à Santa Fé do Sul/SP, na noite deste domingo (27.out).

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta das 22h30, o animal estava no meio da pista, e o motorista não conseguiu frear a tempo.

As duas pessoas que estavam no veículo tiveram ferimentos leves, receberam atendimento no local e foram encaminhadas para um hospital de Santa Fé do Sul.

O boi, que estava morto, foi recolhido, e a polícia também tenta localizar o responsável.

Conforme a legislação brasileira, o dono do animal pode ser responsabilizado por quaisquer danos e acidentes que ele possa causar.