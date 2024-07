Perto da classificação, CAV chega a 70% de aproveitamento em 2024 

Campeão da Série A3, Votuporanguense lidera o Grupo 1 da Copa Paulista e tem apenas duas derrotas em 25 partidas no ano, sob comando do técnico Rogério Corrêa.

Depois de conquistar o título do Paulistão Série A3, o Clube Atlético Votuporanguense vem dando sequência à boa temporada neste ano de 2024. Com apenas duas derrotas em 25 jogos no ano, o CAV tem mais de 70% de aproveitamento sob o comando do técnico Rogério Corrêa.

Depois de cumprir o principal objetivo da temporada – o acesso à Série A2 -, o clube terminou o primeiro turno da fase inicial da Copa Paulista na liderança do Grupo 1. Invicto no torneio, o CAV tem a vaga nas oitavas de final bem encaminhada, já que abriu oito pontos de diferença para as equipes fora da zona de classificação.

Em sua segunda passagem pelo Pantera Alvinegro, Rogério Corrêa tem apostado na estratégia de rodar o elenco durante as partidas para manter os jogadores motivados: “Em cada jogo venho trocando duas, três ou quatro peças, e a ideia de jogo eu mantenho a mesma. É importante que os de fora trabalhem mais, e os que estão jogando melhorem para se manter ali dentro. Isso faz com que o grupo se mantenha motivado e busque os objetivos que são as vitórias.”

O returno da Copa Paulista começa para o Pantera Alvinegro no sábado (20), às 15h30, quando a equipe visita o XV de Jaú, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Em seguida o Votuporanguense volta a atuar na Toca, com a força de sua torcida, na segunda-feira (29.jul), às 19h, contra o Mirassol.